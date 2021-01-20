На Кубани ожидают поставку 127,6 тыс. доз вакцины Спутник-V

Фото: краевой оперштаб

В Краснодарском крае проходит массовая вакцинация жителей против коронавируса. К 31 января регион ожидает поставку 127,6 тыс. доз вакцины Спутник-V. Привиться от опасной инфекции смогут все жители старше 18 лет при отсутствии противопоказаний.

- Массовая вакцинация будет проходить в 86 медицинских учреждениях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом Министерстве здравоохранения.

Запись на прививки уже открыта, необходимо позвонить в пункт вакцинации по месту жительства. Перед вакцинацией требуется пройти обязательный осмотр врача.

- Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день, - обратили внимание в Минздраве. – Она добровольная и бесплатная.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что за прошедшие сутки жертвами COVID-19 на Кубани стали еще 19 человек. У всех были сопутствующие заболевания.