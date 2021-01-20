Матч ГК «Кубань» в Лиге Европы перенесен из-за коронавируса

Фото: пресс-служба ГК Кубань

21 января гандболистки «Кубани» должны были вылететь во Франции на матч третьего тура групповой стадии Лиги Европы. Однако Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) перенесла игру.

- Это объясняется невозможность свободного посещения российскими спортсменами Франции. Всем прибывающие граждане из-за пределов Евросоюза должны уйти на самоизоляцию на семь дней, – сказали «КП – Кубань в пресс-службе краснодарского клуба. – Новые правила въезда во Францию вступили в силу 18 февраля. «Кубань» не добилась от соперников, существуют ли исключения для профессиональных команд. Хотя у нас уже были на руках билеты во Францию.

После этого краснодарский клуб обратился в ЕГФ с просьбой перенести игру. Организация заняла сторону российской команды. В ближайшее время станет известна новая дата поединка, который должен был пройти 23 января во французском Орлеане.