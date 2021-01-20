На Кубани на женщину-водителя упала бетонная плита

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В Краснодарском крае на 56-летнюю женщину-водителя упала бетонная плита во время аварии. Массовое ДТП произошло на кольцевой автодороге на подъезде к Анапе.

С прицепа большегруза упали две бетонных плиты. От этого три легковых автомобиля получили механические повреждения.

- Кроме того, жительница Анапы, которая была за рулем одного из автомобилей, госпитализирована с ушибом грудной клетки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ОГИБДД ОМВД России по городу-курорту.

Сейчас движение на месте аварии осуществляется в штатном режиме. Инспекторы БДД уточняют все обстоятельства аварии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Анапе в ДТП с автобусом пострадали шесть человек. Все они госпитализированы в местную больницу.