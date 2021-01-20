В Краснодаре глыба льда чуть не убила женщину

Этот несчастный случай произошел днем 20 января в кубанской столице. На улице Кирова, 3 пострадала женщина. Ее чуть не убило огромная глыба льда, которая рухнула с крыши дома.

По словам очевидцев, местная жительница проходило мимо пятиэтажки, но шла слишком близко к ней. В какой-то момент послышался хруст - это с высоты летел ледяной снаряд. Все произошло так быстро, что женщина даже не успела сообразить, в чем дело.

Известно, что женщина осталась жива, но получила травмы. Ее забрали в больницу, где она проведет некоторое время.

О том, кто должен был отвечать за безопасность прохожих, выяснят правоохранители.

- На данный момент проводится проверка по факту происшествия, - прокомментировал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.