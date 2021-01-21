В Сочи разгрузят дороги к летнему сезону

Фото пресс-службы мэрии

Мэр Сочи поручил решить проблему с пробками в городе, особенно в разгар курортного сезона. Транспортную логистику решили менять с въездных постов.

- Необходима модернизация «въездных ворот» в город. В первую очередь это касается Лазаревского района. Там к лету доделают все пешеходные переходы, это позволит значительно сократить пробку на федеральной трассе в пиковые летние месяцы, - отметил глава города Алексей Копайгородский.

Также в Сочи планируют построить перехватывающую парковку, которая также поможет уменьшить заторы на дорогах. Ее оборудуют в Дагомысе. Сейчас готовятся все необходимые для строительства документы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи около 1000 мини-гостиниц пройдут классификацию и получат «звезды». Это условие теперь стало обязательным.