На Кубани реки могу выйти из берегов

Таяние снега может привести к подтоплениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае после лютых для южного региона морозов начнет теплеть. С 22 января дневные температуры будут плюсовыми. А с 26 по 29 и вовсе воздух прогреется до 11-12 градусов тепла. Из-за таяния снега и грядущих дождей, которые возможны на следующей неделе, реки могут выйти из берегов. О резком подъеме уровня воды предупредили уже в Крымском районе.

- В течение недели ожидается потепление. Возможен выход воды из берегов, подтопление территорий, домовладений. Мы будем оповещать вас о текущей ситуации. Оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. Просим в эти дни не оставлять детей одних дома и позаботиться о маломобильных родственниках, - сообщили в администрации муниципалитета.

Напоминаем, что в случае ЧС нужно звонить по номеру «112».