У жителя Краснодара приставы забрали внедорожник за долг в 2 млн рублей

Фото пресс-службы УФССП РФ по краю

Мужчина из Краснодара накопил различные задолженности, сумма из которых вылилась в 2 млн рублей. Но закрывать их он не торопился. К взысканию подключились приставы.

- Житель города не платил по долгам. Согласно информации от Росреестра, недвижимое имущество за краснодарцем не числилось, но зато поступил положительный ответ из ГИБДД о наличии зарегистрированного транспортного средства. Его внедорожник UAZ PATRIOT 2014 года выпуска был арестован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В настоящий момент автомобиль изъят и отправлен на принудительную реализацию. У должника есть лишь несколько дней, чтобы добровольно погасить свои долги. Если сумма не будет погашена, машина уйдет с молотка.