На Кубани больше всего самозанятых водителей, фотографов и репетиторов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае в лета прошлого года ввели специальный налоговый режим для самозанятых. На него перешли уже более 46 тысяч жителей региона.

- Те, кто выбрал новый налоговый режим, смогут получить господдержку, предусмотренную для малого и среднего предпринимательства. В том числе, льготные микрозаймы от Фонда микрофинансирования, – сообщил вице-губернатор края Александр Руппель.

Больше всего на режим самозанятости переходят водители, специалисты в области маркетинга и рекламы, фотографы, специалисты IT-сферы, риелторы, репетиторы, парикмахеры и специалисты в области индустрии красоты, а также строители и мастера по ремонту.

Напомним, что зарегистрироваться в самозанятые можно на сайте Госуслуг или на сайте налоговой службы.