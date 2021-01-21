У ветерана Великой Отечественной войны украли предмет мебели, но не медали

Аркадий Михайлович Булгаков. Фото: https://ognikavkaza.ru/

В Белореченске Краснодарского края неизвестные обокрали ветерана Великой Отечественной Аркадия Михайловича Булгакова. Это случилось 30 декабря прошлого года.

Изначально стало известно, что фронтовик лишился наград, полученных в бою на Белорусском фронте. Тогда по приказу комбата, сержант Булгаков выкатил противотанковое орудие на открытую позицию, под огнем противника, прямой наводкой уничтожил вражеский пулемет.

За смелость в бою с врагом Аркадий Михайлович Булгаков получил орден Славы III степени и медаль «За отвагу». Но по-настоящему обрел свои награды только спустя 72 года. Приказ о награждении сильно задержался в пути.

- Награды ветерана в целости и сохранности. Украли у него этажерку, но судя по всему, заявление из полиции Аркадий Михайлович уже забрал. Видимо, пропажа нашлась, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе Белореченского района.