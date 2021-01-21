СберБанк сформирует кадровый резерв из числа студентов КубГАУ

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Управляющий СберБанка по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко и ректор Кубанского государственного аграрного университета Александр Трубилин подписали договор о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию образовательной программы подготовки специалистов для последующего трудоустройства и работы в банке. Согласно договору учебное заведение сможет привлекать сотрудников СберБанка к участию в учебном процессе, работе в государственных экзаменационных комиссиях по востребованным направлениям подготовки и специальностям.

Татьяна Сергиенко, управляющий СберБанка по Краснодарскому краю:

«Сбербанк последовательно инвестирует в повышение качества образования. Особое внимание уделяется развитию прикладных знаний и навыков, сохраняющих актуальность в будущем. Сотрудничество с КубГАУ позволит нам еще на стадии получения высшего образования подготовить студентов к работе в банке и сформировать компетенции, которые лягут в основу их успешной карьеры. Вместе с руководством вуза мы решим важную задачу по трудоустройству самых перспективных и заинтересованных выпускников, которые проявят себя в ходе программы обучения».

Образовательная программа уже стартовала, в ней участвуют свыше 50 студентов четвертого курса факультета «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Обучение направлено на подготовку кредитных аналитиков и содержит лекции и тренинги по развитию навыков финансового и экономического анализа, а также навыков личной эффективности.

В первый день студенты изучили два модуля: «Работа кредитного инспектора и процесс кредитования в банке» и «Сервис как стиль жизни». Программа рассчитана на один семестр, занятия проводят специалисты банка. Лучшие студенты смогут пройти стажировку и впоследствии занять позицию кредитного инспектора СберБанка.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Александр Трубилин, ректор Кубанского государственного аграрного университета:

«Подготовка обучающихся должна не только соответствовать образовательным стандартам, но и ориентироваться на потребности работодателей и рынка труда. В этой части наш университет давно сотрудничает с ведущими и крупнейшими предприятиями региона. Одним из ключевых партнеров университета является Краснодарское отделение ПАО «Сбербанк». Наше сотрудничество не ограничивается лишь тем, что банк выступает в роли работодателя, ежегодно устраивая на работу наших выпускников. Сотрудники и специалисты банка принимают участие в учебном процессе, корректировке учебных планов, согласовании потребностей в открытии новых образовательных программ. Для наших студентов совместный проект является уникальной возможностью совмещения обучения в ВУЗе с получением практических знаний и навыков от ведущих специалистов передовой компании».