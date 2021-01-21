Краснодар попал в топ-3 популярных городов на новогодних каникулах

Фото: Александр Лебедев

Как оказалось, клиенты оператора на новогодних каникулах пользовались интернетом в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. В среднем каждый праздничный день с 1 по 10 января 2021 года было использовано на 56% больше интернет-трафика, чем в те же дни 2020 года.

Сеть уверенно справилась с нагрузками, так как Билайн за последние три года увеличил количество базовых станций 4G более чем в 2 раза. Благодаря увеличенной емкости сети клиенты в новогодние праздники могли пользоваться «тяжелым» контентом, например, делать видеопоздравления в режиме онлайн.

Пандемия продолжает оказывать влияние на туристические предпочтения россиян. Большинство клиентов в новогодние праздники предпочли остаться дома. Количество клиентов, путешествующих на новогодних каникулах за границу, сократилось на 68%, а количество путешественников по России выросло на 5%.

Среди самых популярных направлений внутри страны стали Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь.

Несмотря на ограниченное количество открытых международных направлений из-за пандемии, некоторые россияне все же отправились за границу. Странами-лидерами по количеству посетивших клиентов стали (в порядке убывания): Беларусь, Турция, Украина, Грузия, Казахстан.