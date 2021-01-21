Один из самых больших детсадов Краснодара построили раньше срока

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В краевом центре на улице Героя Владислава Посадского построили один из самых больших детских садов в городе. Его вместительность – 300 мест. Объект сдадут уже в феврале. А первых воспитанников учреждение примет весной.

- Подрядчик завершил работы на 3 месяца раньше срока. Это дошкольное учреждение очень долгожданное и востребованное для Восточно-Кругликовского микрорайона — крупного и густонаселенного, - сообщил Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Здание детсада состоит из трёх двухэтажных блоков, которые соединены между собой. В детском саду откроют четыре ясельные группы. В здании будут размещены пищеблок, прачечная, а также залы для музыкальных занятий и для физкультуры.

Стоит отметить, что всего за последние три года в Краснодаре построили и открыли 16 детских садов.