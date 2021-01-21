Один из самых больших детсадов Краснодара построили раньше срока

Фото: krd.ru
В краевом центре на улице Героя Владислава Посадского построили один из самых больших детских садов в городе. Его вместительность – 300 мест. Объект сдадут уже в феврале. А первых воспитанников учреждение примет весной.
- Подрядчик завершил работы на 3 месяца раньше срока. Это дошкольное учреждение очень долгожданное и востребованное для Восточно-Кругликовского микрорайона — крупного и густонаселенного, - сообщил Евгений Первышов в своем Telegram-канале.
Здание детсада состоит из трёх двухэтажных блоков, которые соединены между собой. В детском саду откроют четыре ясельные группы. В здании будут размещены пищеблок, прачечная, а также залы для музыкальных занятий и для физкультуры.
Стоит отметить, что всего за последние три года в Краснодаре построили и открыли 16 детских садов.