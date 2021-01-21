Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 января увеличилось на 198

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация остается напряженной. По данным на 20 января за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 198 человек, а накануне было выявлено такое же количество случаев.

- В Краснодаре больше всего заболевших – 61 человек. В Сочи в госпитали попали 17 человек. В Лабинском районе – 12. В Новороссийске, Геленджике и Абинском районе по заболели по восемь человек. По семь новых случаев выявлено в Туапсинском, Выселковском и Темрюкском районах; по шесть – в Кореновском, Калининском, Тихорецком, Мостовском районах. По пять пациентов прибавилось в медучреждениях в Курганинском, Крыловском, а также Славянском районах. В Павловском районе выявлено четыре случая коронавируса. В Кавказском, Красноармейском, Тбилисском районах и Горячем Ключе – по три. Двое пациентов получили положительные тесты на COVID-19 в Усть-Лабинском районе. По одному инфицированному прибавилось в Каневском, Северском, Тимашевском, Новопокровском, Белоглинском районах и Анапе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших - десять детей, младшему из которых семь месяцев. Число инфицированных в тяжелом состоянии увеличилось, в настоящее время 127 пациентов находятся на ИВЛ, еще трое – на ЭКМО.