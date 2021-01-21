На Кубани была самая холодная ночь

На Кубань пришла морозы и снегопады

В Краснодарском крае минувшая ночь была самой холодной. В некоторых районах температура воздуха опускалась ниже 20 градусов мороза

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Новопокровском районе температура была -23 градуса, в Кореновске – 20 градусов, в Краснодаре -17 градусов.

- При аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на открытом воздухе детей и домашних животных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Кубань ждет такая холодная ночь, какой еще не было: 25 градусов мороза и обжигающий ветер. МЧС предупредили жителей о необходимости соблюдать меры безопасности в аномально низкую температуру.