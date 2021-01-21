В Краснодарском крае скончались 18 человек с диагностированным коронавирусом

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В Минздраве региона отмечают,что у всех умерших за сутки пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

В госпитале ветеранов войн краевого центра умерли два жителя Краснодара – 94-летняя женщина и 60-летний мужчина.

В ККБ №1 врачи не смогли спасти жизни 83-летнего мужчины и 66-летней женщины из Белореченска. В СКИБ Краснодара – 85-летняя женщина из Выселковского района.

В стационаре Тихорецка умерли две местные женщины 70 и 74 лет с диагнозом COVID 19. В больницах Туапсе умерли 73-летний мужчина и женщина 70 лет. В стационарах Сочи умерли 65- и 66 летняя жительницы курорта. В местной инфекционной больнице врачам не удалось спасти 46-летнюю жительницу Темрюка.

В Крымской ЦРБ умерла 69-летняя женщина из Темрюкского района. В городской больнице Анапы – 56-летняя жительница курорта. В Красноармейской ЦРБ умер 42-летний мужчина из Славянского района.

71-летний житель Новороссийска скончался в инфекционной больнице №3. 72-летний житель Кропоткина – в Усть-Лабинской ЦРБ. 67-летний мужчина из Темрюка умер в центральной районной больнице.

- За период с начала пандемии опасная болезнь в регионе унесла жизни 1275 человек,- сообщает краевой Минздрав.