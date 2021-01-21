В Краснодаре начали работать мобильные пункты вакцинации от COVID 19

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Мобильные пункты, в которых можно сделать прививку, работают каждый день, без выходных, с 9.00 до 17.00 часов неподалеку от ТЦ «Красная Площадь» и на Главной городской площади.

Лаборатории оборудованы на базе КАМАЗов, и подключены к энергоснабжению. В каждом пункте работают мобильные бригады медиков.

Чтобы пройти вакцинацию, нужно иметь при себе три документа – паспорт и страховой медицинский полис и СНИЛС. Без них вакцинацию не проведут.

- За первые два часа работы пунктов провакцинировано 20 человек. Каждому жителю выдается сертификат. По нему через 21 день пациент может получить второй компонент вакцины,- сообщает Минздрав региона.

Отказать в вакцинации могут, если у обратившегося есть признаки ОРЗ с температурой. В этом случае даются рекомендации по наблюдению и лечению. Вакцинация переносится на более поздний срок.

Вакцинация населения против COVID-19 проводится также на базе 97 медицинских организаций. Прививку уже сделали более 15 тыс. человек.