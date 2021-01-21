Более 2,5 тыс. мини-отелей Краснодарского края подлежат обязательной классификации

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С начала 2021 года все отели в России вместимостью от 15 номеров, обязаны пройти классификацию с присвоением «звезд». Так решило правительство страны.

В крае под эту категорию подпадает около 2 с половиной тысяч гостиниц, из них около тысячи расположены в Сочи. Классификацию отелей в крае начали еще несколько лет назад, в период ОИ 2014.

– Многие мини-гостиницы уже имеют сертификат. Их владельцы увидели, что сертификат звездности – это дополнительное конкурентное преимущество, залог доверия отдыхающих. Особенно это важно в наше время, когда большинство бронирований происходит онлайн без личного посещения отеля, – рассказала врио министра курортов Мария Золотухина.

Процесс подачи заявки на получение свидетельства о присвоении категории сейчас значительно упрощен. Владельцы гостиниц сами направляют заявление и пакет документов в одну из аккредитованных организаций в регионе. При этом перечень прилагаемых к заявлению документов существенно сократился.

Свидетельства о «звездности» выдаются сроком на три года.