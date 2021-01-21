На Кубани продажи премиум-автомобилей с пробегом за год выросли на 9,2%

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В Краснодарском крае продажи премиум-автомобилей с пробегом выросли на 9,2% по итогам 2020 года. Жители региона стали чаще интересоваться приобретением машин на вторичном рынке. Такие выводы сделали эксперты Авито Авто.

- В Краснодарском крае продажи автомобилей премиальных брендов в возрасте до 3 лет на вторичном авторынке выросли за год на 9,2%, - сообщили в пресс-службе сайта объявлений.

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж и цену самых популярных машин. Средняя стоимость автомобилей на Кубани – 2,8 млн рублей (рост по сравнению с 2019 годом - на 8,4%).

- Одним из итогов 2020 года для вторичного авторынка стал приток новых покупателей, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель группы аналитики Авито Авто Марат Миннекаев. – Те, для кого, раньше приоритетным выбором были новые автомобили, теперь стали присматриваться к транспортным средствам с пробегом. Это рациональный выбор.