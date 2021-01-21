В Краснодаре застройщик обманул более 30 дольщиков на 54 миллиона рублей

Фото Светланы Маковеевой

51-летний житель Северского района - директор строительной компании, под предлогом завершения строительства многоквартирного жилого дома в Краснодаре, собрал с тридцати дольщиков более 54 миллионов рублей в качестве задатка.

Однако траты на строительство в планы директора не входили. Вместо этого полученные деньги от потратил на свои нужды, купив дорогую иномарку и несколько земельных участков в Краснодаре.

Узнав о столь наглом обмане, дольщики обратились в полицию. Директора задержали и заключили под стражу. Все его имущество арестовано судом.

- УМВД России по Краснодару завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Северского района по части 3 статьи 159 (мошенничество) и части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денег),- сообщает ГУ МВД по краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.