Загрузка курортов в горах Сочи может вновь вырасти до 75%

Фото мэрии Сочи

За 20 дней, прошедших с начала нового года, в Сочи уже отдохнули 350 тысяч туристов. Сейчас на курорте находятся 80 тысяч гостей.

Загрузка отелей составляет в среднем около 64%.

На горнолыжных курортах сообщают о росте числа бронирований туров в последние дни благодаря обильным снегопадам и морозам в горах.

В ближайшие выходные в Сочи ожидается очередной массовый заезд туристов, поэтому загрузка отелей может достичь 75%.

Особое внимание на горных курортах сейчас уделяют безопасности на трассах, с учетом предупреждении по опасности схода лавин.

– Нужно оперативно информировать своих гостей об открытых для катания трассах и действующих ограничениях, продолжить практику блокировки ски-пассов за нарушение правил пребывания на курортах для тех, кто ими пренебрегает. Прошу также горнолыжные курорты усилить межведомственное взаимодействие с МЧС и Росгидрометцентром по предупреждению лавин, – отметил вице-мэр Сочи Владимир Пушкарев.