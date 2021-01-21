Девушка в Ейске взяла в банке четыре кредита на имя своей умершей матери

Фото ГУ МВД по краю

25-летняя девушка из Ейска давно мечтала взять кредит в банке, но ей отказывали по разным причинам. Однако, как известно- кто ищет, тот всегда найдет. Наконец, она нашла способ это сделать. «Лайфхак» оказался несколько жутковатым.

Зная пароль от мобильного приложения банка в сотовом телефоне своей недавно умершей матери, девушка оформила на имя покойной сразу четыре банковских кредита на общую сумму более 300 тысяч рублей. Впрочем, в банке обман довольно быстро обнаружился.

Сотрудники банка заявили в полицию.

- ОМВД России по Ейскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество»,- сообщает ГУ МВД по краю.

Девушке находится под подпиской о невыезде.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.