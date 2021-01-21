В Крымском районе после весенних каникул откроют новый блок школы №44

Фото администрации КК

Школа №44 на хуторе Новоукраинском Крымского района вскоре пополнится новыми учениками. Здесь по краевой госпрограмме построили новый трехэтажный блок начальной школы. Как ожидается, с начала апреля здесь будут учиться в одну смену 525 детей.

Сейчас в новом корпусе устанавливают мебель, оснащают медицинский кабинет, спортивный и актовый залы, библиотеку и пищеблок.

Ряд недоработок в отделке помещений будут устранены в ближайшее время.

- Учителя и дети должны зайти в новое комфортное здание, которое будет полностью отвечать современным требованиям, – отметила вице-губернатор Анна Минькова в ходе посещения объекта.

Кроме того, в Крымске, в детсаду №2 возвели новый блок на 40 мест, половина из них – ясельные. А в детском саду №35 города построено здание на 35 малышей от полутора до трех лет.