«Россети Кубань» подключила в 2020 году к электросетям 22 тысячи потребителей

Фото Россети Кубань

Более 22 тысяч потребителей Краснодарского края и Адыгеи подключены к сетям компании «Россети Кубань» в течение 2020 года.

В числе новых абонентов – объекты социальной инфраструктуры, стационарные больницы, поликлиники, а также временные госпитали, которые были перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусом. Также электроэнергией обеспечены новые жилые комплексы, агропромышленные предприятия и спорткомплексы.

Большая часть заявок на п подключение к сетям компании пришлась на Краснодар, Сочи и Новороссийск.

Заметный рост спроса на техническое присоединение в 2020 году отмечен в Темрюкском районе Кубани, Тахтамукайском, Теучежском и Майкопском районах Адыгеи. Это связано с жилой застройкой и развитием промышленных производств.

Значительное внимание компанией уделено присоединению и увеличению мощности медицинских объектов. Дополнительная мощность потребовалась некоторым больницам региона, в связи с перепрофилированием в госпитали для лечения пациентов с Covid-19.

Дополнительные энергомощности в Краснодаре получили краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. В.К. Красовитова, краевая клиническая больница №2, а также Кущевская, Темрюкская, Ленинградская центральные районные больницы, городская поликлиника №2 г. Сочи, ряд объектов здравоохранения в других районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

Среди крупных промышленных предприятий, получивших или увеличивших свои энергомощности, пункт накопления наливных грузов в Темрюкском районе Краснодарского края, логистический центр в Теучежском районе Республика Адыгея, буровая установка для добычи газа в Славянском районе Краснодарского края и другие.

Кроме того, компанией выполнены обязательства по более чем 600 договорам технологического присоединения объектов АПК общей мощностью свыше 29 МВт.

К наиболее крупным из них относятся объекты «Краснодарзернопродукта» в г. Адыгейске, «Кубанского комбикормового завода» в Калининском районе, сельхозпроизводство «Союз-Агро» в Гулькевичском районе, «Сыры Кубани» в Выселковском районе.