Начальником Краснодарской таможни назначена Наталья Полосухина

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Приказом ФТС России полковник таможенной службы Наталья Полосухина назначена на должность начальника Краснодарской таможни.

К своим обязанностям в новом качестве она приступила с 20 января 2021 года.

Наталье Полосухиной 48 лет, она родом из Петропавловска- Камчатского. Имеет два высших образования. В 1994 году с отличием окончила Камчатский государственный педагогический институт (математика, информатика и вычислительная техника, учитель).

Второе высшее образование получила в 2004 году, окончив с отличием Российскую таможенную академию.

- Службу в таможенных органах начала в 1995 году с должности инспектора отдела грузов Петропавловск-Камчатской таможни. За время службы занимала должности начальника таможенного поста Морской порт Петропавловск-Камчатский, заместителя начальника Камчатской таможни по экономической деятельности, первого заместителя начальника Камчатской таможни и начальника Камчатской таможни,- сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.