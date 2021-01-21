36-летний мужчина на Кубани расстрелял родителей, заставлявших его лечиться от алкоголизма

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Ранее у мужчины были крупные проблемы с алкоголем, и по настоянию родителей, он проходил лечение от алкоголизма. Лечиться ему очень не нравилось, и из-за этого он постоянно конфликтовал с отцом.

Наконец, эти конфликты вылились в трагедию.

11 января 36-летний мужчина вместе со своими родителями находился на принадлежащей им базе отдыха в станице Варениковской Крымского района. Дождавшись, пока мать выйдет из дома, он сначала застрелил 60-летнего отца из украденного накануне у него же ружья. В папу он выстрелил трижды.

Затем обезумевший мужчина несколько раз выстрелили в 57-летнюю мать, когда она вернулась в дом. Женщина умерла не сразу, и сумела отползти в сторону от дома, но затем умерла от ран.

Потом убийца взял из сейфа отца 30 тысяч рублей, и скрылся на отцовской «Ниве». Скрываться ему удалось недолго.

- Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР в рамках расследования уголовного дела об убийстве 60-летнего местного жителя и его 57-летней супруги по обвинению в совершении данного преступления задержан их 36-летний сын,- сообщает СУ СК по краю.

Как уточняется, мужчина задержан в Новороссийске, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.