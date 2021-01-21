До конца следующей недели подачу тепла в дома в Геленджике восстановят в полном объеме

Фото администрации КК

С 15 января в администрацию региона поступают многочисленные жалобы от жителей Геленджика на холод в квартирах. Без тепла остались около тысячи жителей курорта. Сейчас порывы на теплосетях устранены, но в семи домах подача тепла так и не возобновилась.

– С прокурором края изменили график, чтобы разобраться с проблемами Геленджика. Отсутствие тепла и горячей воды в такие морозы – это кричащая проблема. Ее нужно решить в кратчайшие сроки, – подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время посещения города.

Вице-губернатор Александр Трембицкий будет лично контролировать решение проблемы на месте, вплоть до полного решения вопроса с отоплением.

Особое внимание глава региона уделил вопросам обеспечения Геленджика бесперебойным водоснабжением.

Сейчас в окрестностях города продолжается разработка скважин, которые можно будет задействовать в подаче воды. Идут и работы по реконструкции Троицкого водопровода, который обеспечивает водой часть курорта.