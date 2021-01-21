В Краснодаре выставлены наблюдательные посты около городских водоемов

Фото мэрии Краснодара

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара ведет круглосуточное видеонаблюдение за покрывшимися льдом водоемами в городе при помощи 13-ти видеокамер.

Сотрудники городской Службы спасения ежедневно измеряют толщину льда, а при необходимости скалывают лед льда у береговой зоны.

Спасатели, сотрудники полиции и казаки сформировали несколько групп, которые патрулируют берега водоемов, не допуская жителей города на лед.

- Нарушение правил безопасности на водных объектах часто приводит к трагедиям. Чтобы избежать несчастных случаев, родители не должны допускать своих детей на лед, который может в любой момент треснуть, — отметил начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Виталий Казликин.