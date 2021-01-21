Новый генеральный план Геленджика готов на 70%

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Геленджик в перспективе должен стать всесезонным лечебно-оздоровительным и спортивным центром с развитой инфраструктурой, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 21 января на выездном совещании по вопросам развития курорта.

Обсуждался новый Генплан города.

В последние годы число жителей Геленджика быстро растет вместе с турпотоком на курорт. Имеющаяся сегодня инфраструктура города уже не справляется с возросшей нагрузкой. Геленджику не хватает школ, детсадов, парков и скверов.

– Самое главное – решить проблему качества жизни. Обеспечить достаточное количество соцобъектов, зеленых зон. Геленджик не должен превратиться в обычный спальный район без условий и перспектив развития. Он должен быть современным, комфортным для жизни и отдыха. Здесь есть все возможности стать всемирно известным курортом, – считает Кондратьев.

Разработкой Генплана занимается «НИИ перспективного градостроительства», который ранее работал над генеральным планом Краснодара.

Около 70% работ по Геленджику уже выполнены. Определены основные стратегические цели развития.

В ходе разработки Генплана от жителей курорта поступило более полутора тысяч предложений.

–При одобрении наших проектных решений планируем за 1,5-2 месяца завершить разработку документа и выйти на согласование с региональными и федеральными структурами, – рассказал гендиректор НИИ Павел Спирин.