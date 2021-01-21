Вениамин Кондратьев поручил остановить строительство двух новых литеров ЖК «Солнечный» в Геленджике

Фото администрации КК

В ходе визита в Геленджик 21 января губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор Кубани Сергей Табельский посетили несколько местных строящихся объектов.

В микрорайоне Северный строится жилой комплекс «Солнечный». ЖК состоит из 4 корпусов.

Два из них уже почти завершены. 266 квартир здесь получат дольщики.

Однако, дальнейшее строительство оставшихся двух литеров нужно остановить, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на коммунальную инфраструктуру. Эти корпуса строятся без привлечения денег дольщиков.

Губернатор заметил, что нельзя говорить о повышении качества образования, когда вместо школ и детсадов появляются высотки.

- Где будут учиться дети после сдачи этих домов – в переполненных классах? За комфорт жизни отвечает власть. В Геленджике должна работать команда, которая сможет защищать интересы жителей, – заявил Вениамин Кондратьев.

Глава региона порекомендовал мэру Геленджика тщательно проверить, и при необходимости пересмотреть штат своих заместителей.

Похожие проблемы обнаружились и в микрорайоне Северный, 20. Рядом со строящимся девятиэтажным домом, нет никакой инфраструктуры, даже детской площадки, а в селе Марьина Роща застраивается часть земель сельхозназначения.

– Здесь должны быть виноградники и сады, а не высотки. Виноградарство и садоводство – это перспективные отрасли местной экономики, которые необходимо развивать и поддерживать. Недопустимо отдавать такие земли под жилье, – отметил Вениамин Кондратьев.