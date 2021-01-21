В каких городах Краснодарского края выгоднее покупать продукты

В срезе средней стоимости продуктов Краснодарстат представил шесть городов края Фото: Павел МАРТИНЧИК

Краевое управление федеральной службы статистики опубликовало таблицу с ценами на товары в городах региона. Исходя из самых популярных позиций, дешевле всего продуктовая корзина обойдется жителям Армавира, Новороссийска и Туапсе. Средними в цене вышли Краснодар и Ейск. А «золотые» прилавки оказались в Сочи.

Хлеб выгоднее брать в Армавире и Ейске за 53 и 54 рубля, в Сочи он стоит 66 рублей. Литр молока в Сочи - 59 рублей, а в Армавире и Новороссийске – 52 и 53 рубля. Яйца тоже в Сочи покупать накладно - 85 рублей. А в Новороссийске за них можно отдать 77 рублей.

В среднем продуктовая корзина жителю Краснодарского края обходится в 6700 рублей. А в этом месяце она подорожала на 1,3%.

Больше продуктовых позиций в разрезе цен по городам можно посмотреть здесь.