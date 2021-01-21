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Полиция на Кубани предупредила об ответственности за несанкционированные уличные акции

Сотрудники МВД по краю готовы обеспечить общественный порядок
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Светланы Маковеевой

Фото Светланы Маковеевой

ГУВД по Краснодарскому краю заявило о своей готовности обеспечить общественный порядок во время возможной несанкционированной уличной акции 23 января.

В региональном управлении напомнили, что могут привлечь к ответственности тех, кто призывает к участию в акции.

- Управление МВД по краю готово к охране общественного порядка при проведении возможных мероприятий в субботу, У нас есть для этого все правовые основания. Еще до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает к ней очно, в интернете, или через рассылки обращений,-отметили в ведомстве.