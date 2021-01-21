В Краснодаре задержана координатор штаба Навального

По словам правоохранителей, они готовы обеспечить общественный порядок в ходе несанкционированной уличной акции 23 января.

В Краснодаре сотрудники МВД задержали Анастасию Панченко, которая является координатором местного штаба Алексея Навального. Ее подозревают в призывах к участию в несанкционированной протестной акции.

- Она публиковала соответствующие посты в социальных сетях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в полиции региона.

По словам правоохранителей, они готовы обеспечить общественный порядок в ходе несанкционированной уличной акции 23 января, а также привлечь к ответственности ее участников.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что полиция на Кубани предупредила об ответственности за несанкционированные уличные акции. Сотрудники МВД по краю готовы обеспечить общественный порядок.