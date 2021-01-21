В Туапсе загорелся жилой дом

Фото: архив КП

В Туапсе загорелся двухэтажный частный жилой дом. Пламя охватило около 70 квадратных метров кровли.

Сигнал о возгорании на улице Полетаева диспетчеру Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступил в 16:57. В 16.58 к месту вызова были направлены огнеборцы.

- В 17:05 по прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что огнем объято около 70 квадратных метров крови в частном доме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 17:08 пожар был локализован, в 17:37 – удалось справиться с открытым огнем, а в 17:52 полностью ликвидировать возгорание.

От МЧС России к тушению привлекались три единицы техники и семь человек личного состава. На тушении был задействован 1 ствол "Б", 2 взвода газодымозащитной службы.