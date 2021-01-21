«Будете уволены!»: В Краснодаре ученик угрожал педагогу, который хотел выставить его из класса

Фото: school70.centerstart.ru

В краснодарской средней школе № 70 повздорили учитель и восьмиклассник. Конфликт произошел на уроке музыки. Очевидцы выложили видео в соцсети. На кадрах видно, как молодой педагог силой выгоняет ученика из класса. Но тот сопротивляется и кричит, что преподаватель будет уволен.

- Я добьюсь своего. Как вы добиваетесь того, чтобы нас поставили на учет! Вы будете уволены, - гневно произносит восьмиклассник и бьет кулаком по столу.

В департаменте образования администрации краевого центра пояснили, что причиной конфликта стала возможная двойка по музыке. Все обстоятельства происшедшего выясняет педсовет.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани ученик шестого класса напал с кулаками на учительницу и обматерил ее. Администрация школы решила перевести мальчика на дистанционное обучение.