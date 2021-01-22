Абсолютный температурный минимум последних лет был зафиксирован в Краснодаре

На Кубани зафиксировали сильнейшие морозы. Такого не было последние три года. Температура воздуха опускалась ниже -20 градусов. Абсолютный температурный минимум последних лет был зафиксирован в Краснодаре 17,5 градусов мороза.

- Это была самая холодная январская ночь за последние три года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в регионе морозы начинают сходить на нет. С 22 января дневные температуры будут плюсовыми. А с 26 по 29 января потеплеет до +12 градусов. Синоптики прогнозируют дожди и быстрое таяние снега из-за температурных ножниц. Метеорологи не исключают локальные подтопления.