В Геленджике перекрыли 1,5 км федеральной трассы

Фото: vk.com/gkavtodor

Под Геленджиком в конце июля прошлого года начали ремонтировать трассу М-4 «Дон». Чтобы отремонтировать и расширить часть федеральной дороги, ее пришлось перекрыть.

- Начались работы по замене дорожного полотна на той части М-4, которая ведет в Новороссийск. Для проезда со стороны Геленджика в Новороссийск можно проехать по улицам Луначарского, Кирова, Объездной — далее по существующему путепроводу. Въехать в Геленджик со стороны села Дивноморское можно по тому же путепроводу через улицу Объездную, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Автодора».

Водителей просят заранее искать пути объезда, чтобы не создавать заторовых ситуаций. Стоит отметить, что на подъезде к перекрытому участку стоят ограничения скорости до 40 км/ч.

Фото: vk.com/gkavtodor

Ранее "Комсомолка" сообщала, что от хутора Белого до Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае также начнут строительство нового участка трассы. Работы уже согласованы.