В селе Белореченска спасатели освободили двух лебедей из ледяного плена

Фото: instagram.com/kuban_spas

Вечером спасателям поступил звонок от жителей села Новоалексеевское. Они были встревожены тем, что двое лебедей оказались в ледяном плену. Птицы барахтались далеко от берега и не могли взлететь.

- Двух лебедей обнаружили местные жители, которые гуляли в окрестностях карьера «Арго». Сами они не смогли помочь пернатым, потому что лед на реке очень хрупкий, выходить на него было опасно. Спасатели приехали на место с катамараном. На нем они плыли, разбивая ледяную корку, пока не добрались до пострадавших лебедей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань»-СПАС».

Спасатели подплыли к обессилившим и перепуганным птицам и сделали для них полынью – своеобразное открытое пространство. Когда лебеди оказались подвижными, они вспорхнули и улетели.