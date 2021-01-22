Ковидный госпиталь Крымска получил оборудование на 115 млн рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Крымский госпиталь обслуживает помимо своего района еще пять муниципалитетов. Сюда поступают зараженные из Новороссийска, Геленджика, Анапы, Абинского и Темрюкского районов. В рамках борьбы с коронавируснои инфекциеи в прошлом году медучреждение получило оборудование на 115 млн рублей.

- Для госпиталя были закуплены 17 аппаратов ИВЛ, рентгеновский маммограф, дефибрилляторы, медицинские компрессоры, мониторы пациента, инфузионные насосы, увлажнители кислорода, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также стоит отметить, что автопарк скорой помощи Крымского района пополнился двумя машинами класса C и тремя автомобилями класса В. Их купили за счет федерального бюджета и спонсорской помощи.