В Горячем Ключе утонул бизнесмен, спасая девушку

Фото: instagram.com/gorkluch_official

Трагедия произошла на озере Горячего Ключа в ночь на 21 января. Мужчина бросился спасать девушку, которая угодила в полынью. Ее он вытолкнул из ледяного плена, а сам выбраться не смог.

- В озере утонул мужчина 47 лет. Начинается оттепель, на лед выходить запрещено, - написал в своем аккаунте в Instagram глава города Александр Кильганкин.

Стало известно, что, спасая девушку, погиб бизнесмен Вячеслав Хачинян. В городе о нем отзываются как о благородном, добром и искреннем человеке. Без отца остались две родные дочери и еще двое детей, которые были на попечении после смерти родственника.

В это время спасатели продолжают напоминать жителям, что выходить на лед опасно. На озере есть много подводных течений. А в связи с тем, что на улице днем установились плюсовые температуры, на лед уйти можно за секунду. Таблички о запрете установлены по всему периметру озера.