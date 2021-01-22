Маткапитал многодетным семьям Кубани вырос на пять тысяч рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В этом году многодетные семьи Краснодарского края будут получать увлеченную государственную поддержку. Материнский капитал увеличили почти на пять тысяч рублей.

- В 2020 году маткапитал выделили более чем 10,5 тысячам многодетных семей. Более четырех тысяч семей уже использовали средства полностью или частично. В 2021 году размер поддержки составляет 134 128 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, что деньги выделяются по нацпроекту «Демография». Маткапитал положен семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка. Его можно потратить на ипотеку или на покупку или строительство жилья.

Подробнее можно узнать на сайте министерства труда и социального развития региона.