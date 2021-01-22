Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 22 января увеличилось на 199

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация остается напряженной. По данным на 22 января за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 199 человек, а ранее два дня подряд выявляли по 198 случаев.

- В Краснодаре заболел 61 человек, в Сочи – 22, в Туапсинском районе – 14, в Кавказском – 13. В Лабинском районе в госпитале прибавилось 12 новых пациентов, в Выселковском районе – 11 и в Абинском – 9. По семь заболевших зафиксировано в Тбилисском и Апшеронском районах. Шесть положительных результатов получили люди в Мостовском районе. По четыре человека с COVID-19 попали в медучреждения в Геленджике, Павловском, Кореновском и Гулькевичском районах. По три – в Крыловском и Усть-Лабинском. По два новых случая инфицирования прибавилось в Горячем Ключе, Ленинградском, Курганинском, Темрюкском и Тимашевском районах. По одному человеку выявлено в Анапе, Белореченском, Северском, Славянском и Тихорецком районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Известно, что среди заболевших за сутки - 17 детей, самому младшему - пять месяцев. Также стоит отметить, что в настоящее время 120 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 118 – на ИВЛ, двое – на ЭКМО.