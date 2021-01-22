«Россети Кубань» установили более 100 тысяч умных счетчиков жителям Кубани и Адыгеи

Фото: «Россети Кубань»

За 2020 год сотрудники «Россети Кубань» смонтировали 107 000 приборов учета электроэнергии нового поколения. Они появились в домах жителей Краснодарского края и Республики Адыгея.

Умные счетчики наделены функцией дистанционной передачи данных. Своим абонентам их бесплатно установили сотрудники «Россети Кубань».

- Наши абоненты получили их совершенно бесплатно, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе компании. – Установка новых приборов учета станет первым этапом реализации концепции цифровых электросетей.

Новые приборы дистанционно передают показания и режим потребления электричества в энергокомпанию. Также они имеют возможность подавать сигнал об аварии в сети и несанкционированном вмешательстве.

Фото: «Россети Кубань»

- Появление умных счетчиков исключит возможность похищения электроэнергии. Это повысит надежность и качество электроснабжения потребителей», – добавили в «Россети Кубань».

Основными преимуществами счетчиков нового поколения станет возможность экономить, применяя многотарифный счет. Он позволяет персонально изменить нагрузку и переносить работу энергоемких приборов в зону, где применен более низкий тариф.

Теперь потребителям не придется обслуживать и следить за состоянием приборов. Все ремонтные работы, связанные с эксплуатацией счетчиков, переходят к их владельцу – электросетевой компании.

Усовершенствование системы учета электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея происходит в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». Она была принята группой «Россети» в 2018 году.

- Развитие и внедрение цифровых технологий позволит существенно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, обеспечить эффективность учета, сокращая коммерческие потери энергоресурсов, – резюмируют в «Россети Кубань».

Сегодня в зоне ответственности компании находятся более 280 тысяч свыше 280 тысяч интеллектуальных приборов. Лидером в этом направлении является сочинский энергорайон, где в общей сложности установлено почти 100 тысяч «умных» счетчиков.