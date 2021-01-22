Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ объявил о запуске новой программы автокредитования «Зеленый свет». Она распространяется и на новые автомобили, и на машины с пробегов. Ставка по кредиту для новых транспортных средств составит от 4,9%, для машин с пробегов – от 5,9%.

Минимальная сумма займа – 100 000 рублей, максимальных – 5 000 000. Обязательный первоначальн

ый взнос должен составлять не менее 20% от стоимости автомобиля. Если кредит оформляется на условиях программы государственной поддержки льготного автокредитования, сумма первоначального взноса составит 10% от стоимости автомобиля.

Срок кредитования – от 12 до 60 месяцев включительно. Для новых автомобилей доступна опция «остаточного платежа» – часть кредита, которая оплачивается заемщиком единовременно в последнюю дату ежемесячного платежа по графику платежей.

Чтобы подать заявку на получение кредита, необходимо два документа. Ее рассмотрение и формирование предварительного решения занимает от получаса.

Ознакомиться с полными условиями программ автокредитования и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».