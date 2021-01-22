Кубанцев разводят на деньги подарками по поводу свадьбы Бузовой с Давой

Ольга Бузова и рэпер Дава

В инстаграме краснодарка клюнула на призыв подписаться на аккаунт конкурса по поводу свадьбы Ольги Бузовой с рэпером Давой.

- Я зашла по ссылке, которую распространял приличный аккаунт, я сто лет на него подписана, - рассказала краснодарка Евгения Дишина. - А там конкурс, собственно.

По словам Евгении, сама Ольга Бузова со страницы обратилась к подписчикам, обещая горы ценных призов - от круглой суммы в иностранной валюте до шикарного автомобиля.

- Мы с Давой решили в честь нашей свадьбы сделать такой сюрприз своим поклонникам, - якобы сообщала сама певица в инстаграм.

Евгения, как многие, попробовала получить приз, выполнив ряд нехитрых условий.

- Нужно было просто рандомно нажать на коробочки, в которых якобы и был мой выигрыш, - говорит женщина. - Две были пустыми, а в третьей мне попался приз в 3 тысячи долларов.

При этом под постом в аккаунте шла активная переписка тоже якобы участников розыгрыша. Один из них написал, что ему "упало" на карту 200 тысяч рублей и даже прислал скриншот с подтверждением.

Евгения поверила. Она написала организатором номер своей банковской карты. Но от них сразу пришел ответ - не удалось перечислить выигрыш, потому что деньги в иностранной валюте.

- Необходимо конвертировать доллары в рубли. И для этого я должна была заплатить незначительную сумму в 200 рублей, - рассказывает Евгения.

Но женщину насторожило одно обстоятельство. За услугу срочно она должна была заплатить, сообщив организаторам все защитные коды банка.

- Тут я прозрела. И вышла из этой аферы, - говорит женщина.

Спустя сутки, ни аккаунта с конкурсом, ни сообщения о выигрыше краснодарка не нашла в сети.

К слову, на официальной странице Ольги Бузовой в инстаграме никаких данных о розыгрыше нет по сей день.

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