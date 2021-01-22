В Краснодарском крае будут исследовать коронавирус на новые штаммы

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Краснодарский край подключится к работе по расшифровке COVID-19. Это позволит своевременно выявлять нетипичные варианты инфекции.

- Система, в которой мы сегодня работаем, позволяет идентифицировать британский вариант. На сегодня в крае его циркуляция не установлена. Со следующей недели в регионе начнут расшифровывать коронавирус, чтобы своевременно выявлять нетипичные варианты, - сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

Материал для расшифровки будут брать у больных пациентов и отправлять в научно-исследовательский институт. В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора взяли на особый контроль людей, которые приехали из Великобритании и Северной Ирландии. Именно там сейчас распространяется коронавирус нового типа.