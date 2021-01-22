На Кубани скончались 19 пациентов с коронавирусом

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В региональном Минздраве утверждают, что у всех умерших ранее развилась двусторонняя пневмония и имелись сопутствующие заболевания.

Трое мужчин с коронавирусом умерли в ККБ № 1. Это житель Новокубанского района 66-ти лет, 63-летний мужчина из Ейска, и 72-летний сочинец. 91-летний краснодарец и 93-летняя жительница Сочи умерли от COVID 19 в краевом госпитале ветеранов войн.

Врачам в стационаре Анапы не удалось спасти жизни двоих местных мужчин 73 лет и 81 года. В инфекционной больнице №3 в Новороссийске умерли местные 58-летний мужчина и 72-летняя женщина. Врвчам также не удалось спасти и 64-летнего жителя Новопокровского района, который умер в Тихорецкой ЦРБ.

В Туапсе умерли находившиеся в больнице двое местных мужчин 70 и 80 лет. В СКИБ Краснодара не получилось спасти двоих мужчин из Гулькевичского района, в возрасте 66 лет и 72 года.

В Красноармейской ЦРБ умерла 50-летняя женщина, в городской больнице № 3 Сочи – мужчина 78 лет, в горбольнице Горячего Ключа – 57-летний мужчина.

В больнице Темрюка умер 80-летний пациент. Женщина 59 лет из Гулькевичского района умерла в Усть-Лабинской ЦРБ.

- За период с начала пандемии на Кубани умерли 1294 пациента с подтвержденным COVID-19,- сообщает региональный Минздрав.