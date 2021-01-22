В Краснодаре дезинфицируют главную улицу

Фото мэрии Краснодара

В ближайшую субботу улицу Красную городские власти планируют подвергнуть массированной санобработке от коронавируса.

Как сообщается, перекрывать движения автотранспорта для этого не будут. Специалисты обработают гипохлоритом кальция остановки транспорта, скамейки, малые архитектурные формы.

Затем, в течение всего дня Красную будут дезинфицировать на всем ее протяжении.

- С потеплением масштабная дезинфекция территорий продолжена. 22 января, обработают контактные поверхности на остановках, в подземных пешеходных переходах по ул. Офицерской, Северной, Рашпилевской и Коммунаров. Завтра эти работы выполнят по ул. Красной, — рассказал вице-мэр Краснодара Андрей Дорошев.