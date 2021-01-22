Каждую неделю жители Сочи могут напрямую позвонить заместителям мэра по своим вопросам

Фото мэрии Сочи

С 17 до 19 часов работали телефоны прямой линии прямо в кабинетах заместителей мэра по различным отраслям.

Такой формат общения с горожанами предложен мэром Сочи Алексеем Копайгородским для более эффективного диалога между властями и жителями курорта и населением в условиях действующих ограничений.

Сочинцев интересовали вопросы по вывозу мусора, обустройством тротуаров, коммунальные проблемы, вопросы нехватки мест в школах и детсадах, благоустройством придомовых территорий и работы транспорта.

- По каждому обращению заполнена и зарегистрирована контрольная карточка. Ход решения вопроса будет строго отслеживаться. Поступило 46 звонков от горожан, - рассказала начальник управления по работе с обращениями граждан и организаций мэрии Сочи Елена Калинина.

Новая форма обратной связи по личным вопросам жителей и гостей курорта будет действовать каждый четверг с 17 до 19 часов в течение всего 2021 года. Очередной онлайн-прием пройдет 28 января.