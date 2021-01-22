В Сочи спасатели помогли лыжнику, сломавшему ногу во время катания в горах вне трассы

Фото ЮРПСО МЧС России

Накануне оперативному дежурному спасотряда ЮРПСО МЧС России в Сочи позвонил один из туристов. Мужчина рассказал, что рядом с ручьем Ржаной на Красной Поляне его знакомый получил серьезную травму ноги во время катания на «диком» склоне», вне установленных трасс.

52-летний горнолыжник явно переоценил свои навыки и не смог справиться со сложным рельефом склона. В результате падения он сломал ногу и не мог передвигаться.

На место прибыли спасатели Южного РПСО МЧС России, АСС «Кубань-СПАС» и сотрудники горного курорта. Пострадавшему, оказали первую помощь, зафиксировав сломанную ногу.

- Затем с применением альпинистского снаряжения и носилок транспортировали 52-летнего москвича с высоты 2100 метров до отметки 1100 и передали врачам «Скорой»,- рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России