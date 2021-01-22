Лунный календарь на 2021 год для жителей Кубани уже в продаже

Лунный календарь уже в продаже

Чтобы урожай был богатым, многие садоводы и огородники сверяют часы с луной. Ведь уже давно известно, что от фаз луны зависят и всходы. Луна оказывает влияние на живые организмы, в том числе и на растения. И в некоторые дни сажать просто нельзя. Все из-за воздействия гравитационного поля, которое отличается в разное время и может влиять на живые организмы.

Даже аграрии заглядывают в лунный календарь, чтобы назначить дату и время посева. А на Кубани свой климат, и сажать в регионе можно хоть круглый год. Поэтому мы представляем новинку от Издательского дома «Комсомольская правда» — «Лунный календарь на 2021 год для Кубани». Он уже в продаже и его можно купить в киосках, почтовых отделениях и магазинах «Магнит».